«Гвардия» обеспечит охрану трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде

Об этом сообщается на портале госзакупок 30 марта.

МП «Нижегородэлектротранс» разместило заявку на проведение электронного аукциона по выбору охранного предприятия, которое будет осуществлять услуги по охране трамвайного депо №2, расположенного на ул. Народная, д.43А, а также обеспечит внутриобъектовый и пропускной режимы на объекте

По результатам аукциона победителем стало ЧОП «Гвардия», предложившее свои услуги за 3,8 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства МП «Нижегородэлектротранс». Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет конкурс на пост гендиректора «Нижегородэлектротранса».