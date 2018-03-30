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«Гвардия» обеспечит охрану трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде
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«Гвардия» обеспечит охрану трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на портале госзакупок 30 марта.
МП «Нижегородэлектротранс» разместило заявку на проведение электронного аукциона по выбору охранного предприятия, которое будет осуществлять услуги по охране трамвайного депо №2, расположенного на ул. Народная, д.43А, а также обеспечит внутриобъектовый и пропускной режимы на объекте
По результатам аукциона победителем стало ЧОП «Гвардия», предложившее свои услуги за 3,8 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства МП «Нижегородэлектротранс». Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет конкурс на пост гендиректора «Нижегородэлектротранса».
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