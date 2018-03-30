Стартовал конкурс стихов о Серебряном боре

Все желающие могут принять участие в конкурсе стихов о Серебряном боре «Серебряная рифма». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Принимаются стихотворения, в которых обязательно должны присутствовать следующие слова (или одно слово): Мосприрода, Серебряный бор, сосновый бор, сосна. Объем стихотворения: от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк. Один участник может предоставить неограниченное количество работ. Каждая работа будет оцениваться отдельно и нуждается в отдельной заявке, — пояснили в пресс-службе учреждения.

Возрастные категории участников: младшая возрастная группа (учащиеся 1–4 классов); средняя возрастная группа (учащиеся 5–6 классов); старшая возрастная группа (учащиеся 7–9 классов); взрослые (от 16 лет и старше). В каждой группе будут определены победитель и призеры, которые получат дипломы и памятные сувениры от Мосприроды.

Стихотворения можно присылать до 6 апреля на электронную почту: ecoprosbor@gmail.com. Подробнее по ссылке: www.mospriroda.ru/press_center/konkurs_serebryanaya_rifma.

Справки по телефону 8 (499) 199-01-10. (ео)