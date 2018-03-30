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В Измайлово 30 марта раскроют тайны черных дыр в космосе
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В Измайлово 30 марта раскроют тайны черных дыр в космосе 

Управа района Измайлово города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Научный сотрудник Крымской обсерватории расскажет о загадках космоса.
В филиале Центра культуры и спорта «Измайлово» в субботу, 30 марта, состоится бесплатная лекция «Черные дыры в космосе». Мероприятие проведет научный сотрудник Крымской обсерватории лектор Сергей Назаров.
Стоит напомнить, что черные дыры — это одни из наиболее интересных и таинственных объектов в космическом пространстве. Они обладают высокой плотностью, а гравитационная сила настолько мощная, что даже свету не удается вырваться за ее пределы. Впервые о них заговорил Альберт Эйнштейн в 1916 году. По общим подсчетам, существует примерно до миллиарда звездных черных дыр с массой втрое больше солнечной.
Вход свободный.
Начало лекции в 18 часов по адресу: 6-ая Парковая ул., д. 19.
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