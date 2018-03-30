Володин поручил доработать проекты о защите медиков

Как отмечается, решение было принято по итогам встречи спикера Госдумы с президентом Национальной медицинской палаты России , членом совета по законотворчеству при председателе нижней палаты Леонидом Рошалем

"В ходе встречи обсуждался вопрос рассмотрения законопроектов, усиливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе врачей, в том числе за отказ пропустить «скорую помощь» на дороге и за нападение пациентов на медиков. Законопроекты были инициированы депутатами Государственной думы, том числе Ириной Яровой Дмитрием Морозовым , и приняты в первом чтении", — говорится в сообщении.

По словам Рошаля, эта проблема остается достаточно острой, так, за последний год количество нападений на медиков увеличилось в два раза. Как отметил Рошаль, усиление ответственности защитит не только медиков, но и пациентов. «А в ситуациях с непропуском „скорых“ на дорогах и во дворах, когда спасение жизни иногда зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым», — приводятся слова Рошаля в сообщении.

"Вячеслав Володин поручил председателям комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову доработать законопроекты, чтобы принять их в весеннюю сессию. Депутаты обсудят законопроекты с учетом предложений Национальной медицинской палаты с представителями профильных министерств и ведомств, а также экспертным сообществом", — отмечается в тексте.