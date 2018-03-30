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Зоопарк «Синары» и город на Центральном рынке: Ройзман назначил публичные слушания по мегапроектам
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Зоопарк «Синары» и город на Центральном рынке: Ройзман назначил публичные слушания по мегапроектам 

e1.ru 52 минуты назад
Фото: e1.ru
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подписал постановления о публичных слушаниях в отношении 5 проектов планировки различных территорий в Екатеринбурге. Из них 4 проекта по-настоящему масштабны. Слушания состоятся в апреле.
Во-первых, на публичные слушания выйдет проект межевания и проект планировки в границах Сибирского тракта — ЕКАД — дороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой, иными словами — района Новокольцовский от «Синара-Девелопмент», который находится за МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на Россельбане. Это район, куда также должны перенести в будущем Екатеринбургский зоопарк.
Во-вторых, также будет обсуждена планировка района «Форум-сити» на месте Центрального рынка (в квадрате улиц Сакко и Ванцетти — Радищева — Шейнкмана — переулок Центральный рынок).
В-третьих, на слушания вынесут новый большой квартал от ГК ТЭН на Визовском пруду (Крауля — Красных Зорь — Лоцмановых — Рабочих).
Помимо этого, на участке на Машинной — Ткачей, куда планирует разрастись комплекс «Клевер-парк», с помощью публичных слушаний хотят разрешить строить жилые дома выше 16 этажей (сейчас территория относится к зоне Ц-2 — общественно-деловой зоне местного значения; жильё — это условно-разрешённый вид использования для такой зоны, но для него нужно отдельное разрешение).
Кроме этого, отдельные слушания назначены по поводу нового газопровода для складских терминалов в районе Черняховского и ЕКАД.
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