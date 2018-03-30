Не любые дороги — дороги. ЕС превратит свои автобаны в тропу войны

Не любые дороги — дороги. ЕС превратит свои автобаны в тропу войныПлохому танкисту дороги мешают. Причем хорошие. Потому Евросоюз и собирается превратить свои ультрасовременные автобаны в тропу войны, чтобы, как следует из его новой оборонительной концепции, «упростить перемещение сил и средств». А то в прошлом году провели аудит военно-транспортной логистики и выяснили, что некоторые виды вооружений и боевой техники из-за своих габаритов не смогут передвигаться по железным дорогам и мостам. И, главное, как вовремя это поняли.

НАТО почти семьдесят. Пора бы и о душе подумать. А они ведут себя так, словно только на свет появились. В смысле, на Старый Свет. Вдруг обнаружили, что не предназначен он для войны. И поставить бы им на этом точку. И разойтись бы. Но нет. До конца 2019 года ЕС еще раз все проверит и решит срочно реконструировать объекты инфраструктуры. Именно для того, чтобы в итоге все превратилось в хлам. Или они всерьез рассчитывают, что наступление на Россию не обернется беспорядочным бегством. Когда уже не до транспортных удобств. Когда лучше идти лесом и кустиками.

Тут же еще вопрос, для кого именно эти дороги. Если верить The Wall Street Journal , в случае конфликта с Россией только несколько тысяч европейских военных готовы к немедленному реагированию. «Не рассчитаны силы НАТО на победу при широкомасштабном российском вторжении». Издание отмечает, что в ЕС практически нет страны, у которой не было бы проблем с боеготовностью. Французы «хорошо обучены и оснащены, но перегружены размещением войск в Африке». Бундесвер силен, но лишь на бумаге. Что до матчасти, то ее даже учить не получается из-за отсутствия таковой.

Вот и остается у европейцев одна надежда на палочку-выручалочку. Из-под этой палки они и пойдут на войну, если что. США уже все придумали. Их предложение, пишет The Wall Street Journal, предусматривает, что у альянса в Европе всегда под рукой будут 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий, 30 боевых кораблей. Все вместе — примерно 30 тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию в течение 30 дней. План, видимо, слишком оптимистичный, поскольку это же еще вероятного противника придется уговаривать, чтобы месяц подождал.

Почему американцы взяли за основу число 30, это, пожалуй, единственная их военная тайна. Может быть, чтобы долго не думать, решили по количеству сребреников. На самом деле Евросоюзу, чтобы купиться на такую авантюру и предать все, во что верил, нужно быть полным Иудой. Хотя не надо искать злой умысел там, где все объясняется глупостью. И не надо искать страницу про предательство в Библии, если можно открыть Гоголя. Он, правда, про Россию писал. Но у Европы, получается, те же две беды. Ведь если они одной из них считают такие свои дороги — значит, они точно — дураки.

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