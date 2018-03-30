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В Думу внесен проект, обязывающий учитывать при планировке зданий защиту от утечек газа
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В Думу внесен проект, обязывающий учитывать при планировке зданий защиту от утечек газа 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать при проектировке зданий учитывать такой показатель, как защита от загазованности помещений. Проект закона размещен в пятницу в думской электронной базе данных.
Как отмечают депутаты заксобрания Санкт-Петербурга, ежегодно в России происходит значительное количество крупных аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном секторе, наибольшее количество которых связано с неисправностями газового оборудования, а также с неправильным обращением с ним граждан.
При этом, по их словам, в современных жилых и нежилых помещениях зачастую отсутствуют технические средства автоматического мониторинга, включая датчики загазованности, протечки. Соответственно, делают вывод разработчики проекта, недостаточными являются меры по снижению риска их возникновения.
"Представляется целесообразным установить, что здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания в нем человека по такому показателю, как защита от загазованности помещений, дополнив им список показателей, установленных частью 2 статьи 10 федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», — говорится в пояснительной записке.
Вместе с тем авторы инициативы указывают, что наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в данной сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе со средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла «с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», благодаря которым появится возможность не только фиксировать повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, но и автоматически информировать диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая.
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