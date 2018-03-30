Судью из Сочи подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве

Речь идет о Смеленко Эдуарде Михайловиче.

Его подозревают в совершении деяний, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Судя по квалификации инкриминируемых действий, преступление не было доведено до конца по не зависящим от фигуранта обстоятельствам.

Никакие подробности пока не разглашаются.

Известно, что Смеленко был назначен на должность мирового судьи постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 22 апреля 2015 г.

Срок исполнения полномочий составлял 2 года.

О наложении на него каких-либо дисциплинарных взысканий за время работы не сообщалось.

24 июня 2016 года по решению той же квалификационной коллегии судей ему был присвоен 9 квалификационный класс.

Согласно задеклалированным сведениям о доходах и имуществе, за 2016 год Смеленко заработал 1 215 181 тысяч рублей, недвижимости в собственности у него нет, в пользовании находились жилой дом (601 кв.м.) земельный участок (730 кв.м.) квартира (47 кв.м.).

Смеленко Э. М. упоминается автором нескольких научных работ: диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук ( г. Ставрополь , 2015 год, Северо-Кавказский федеральный университет), статьи «Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления» (опубликована в 2012 году в журнале «Российский следователь» и т. д.).

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— Был в процессе у Смеленко Э. М., спасибо Вам большое! все разъяснили! Закон знает хорошо, хотелось бы, чтобы больше таких судьей было! (пунктуация и грамматика автора сохранены, — прим «НК»)

Эдуард Михайлович находится в отставке. В судебном участке № 93 Лазаревского района г. Сочи, где он работал, нынешний мировой судья Дмитрий Анатольевич Кондрашов числится в статусе исполняющего обязанности.

В ходе сегодняшнего заседания квалификационной коллегии судей Краснодарского края представление Председателя Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела в отношении Смеленко было удовлетворено.

"Новая Кубань" продолжит следить за развитием событий.