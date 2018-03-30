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Кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня
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Кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня 

В городе N 52 минуты назад
Фото: В городе N
Процедуры предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и в депутаты Государственной думы состоятся в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания регионального политсовета НРО «Единая Россия» 30 марта, информирует пресс-служба партии.
Оргкомитет начнет свою работу 2 апреля. С этого момента начнется прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании, которое состоится 3 июня.
Кандидат в ЗС НО будет отбираться по 6 избирательному округу (на место экс-вице-спикера областного парламента Олега Сорокина), в депутаты Госдумы — по одномандатному избирательному округу № 129 (на место главы Нижнего Новгорода Владимира Панова).
Напомним, «Единая Россия» приостановила членство депутата нижегородской думы Николая Ингликова.
Фото: gorduma.nnov.ru
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