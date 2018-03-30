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Мэрия Петрозаводска проверила, как чистят дорожки и лестничные спуски
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Мэрия Петрозаводска проверила, как чистят дорожки и лестничные спуски 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Петрозаводск говорит
Специалистами были просмотрены лестницы в районе улиц Гвардейской и Сусанина, пешеходная дорожка вдоль улицы Энгельса, территория у мемориала «Вечный огонь». Специалисты администрации Петрозаводска проверили состояние более чем двух десятков аллей, дорожек и лестничных спусков, сообщает пресс-служба администрации. На этой неделе проинспектированы лестницы в районе улиц Гвардейской и Сусанина, пешеходная дорожка вдоль улицы Энгельса, территория у мемориала «Вечный огонь» и другие.
У специалистов были замечания по качеству уборки отдельных участков. В частности — возле парка имени 50-летия пионерской организации, о чем сообщено подрядчику. Сегодняшняя проверка показала, что отмеченные ранее недостатки устранены,
— отметила начальник управления благоустройства и экологии Администрации города Анна Дудырина.
По материалам: ptzgovorit.ru
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