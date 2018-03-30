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«Захотела — сделала»: Ксения Бородина неожиданно сменила стрижку
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«Захотела — сделала»: Ксения Бородина неожиданно сменила стрижку 

Eva.ru 57 минут назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая телеведущая Ксения Бородина, по всей видимости, почувствовала весну в воздухе, а потому неожиданно приняла решение радикально изменить свой имидж и состригла длинные локоны, представ перед поклонниками с модным удлиненным каре.
Прославленная телеведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина устала от своего отражения в зеркале и захотела перемен. И, как и любая женщина, за глотком нового отправилась в салон красоты, где объявила о своем намерении отрезать и осветлить свои длинные локоны. Новый образ, по всей видимости, пришелся Ксении по душе, и она незамедлительно поделилась с поклонниками преображением, весьма удивив их своим поступком.
Как признала Бородина, решение изменить свою стрижку пришло к ней неожиданно, и она полностью поддалась своему порыву, отправившись в салон красоты. «Психанула», — объяснила Ксения произошедшие перемены, со всех сторон красуясь с обновленной прической перед зеркалом. Впрочем, многие почитатели оценили то, что телезвезда избавилась от длинных кос, выбрав лаконичный и стильный образ.
Более того, глядя на довольную Ксению, многие поклонницы признались, что и им самим захотелось чего-то нового. Что поделать, за окном уже чувствуется весна. «Очень круто, давно надо было психануть!», «Ксюша, вам так идет! Я теперь тоже хочу изменить надоевшую прическу!» «Это правильно. Весну надо встречать с новой стрижкой» «Ксения, как вы преобразились. Мне очень нравится! Я тоже собралась делать себе каре» «Девочки такие девочки. Захотела — сделала. Все правильно. К тому же новый образ вам к лицу» «Нормально психанула! Это же весна! Самое главное, что не налысо!»
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 29 Мар 2018 в 10:11 PDT Впрочем некоторые подписчики сочли, что желание перемен как-то связано с душевным состоянием теледивы. Так, ранее Ксения близко к сердцу приняла трагедию, произошедшую в Кемерове, и даже была уверенна в огромном числе жертв. Впрочем, впоследствии Бородина публично извинилась за то, что поверила слухам о количестве жертв и отметила, что ей необходимо осознавать свою ответственность перед многомиллионной аудиторией и аккуратнее использовать информацию, дабы не вводить никого в заблуждение.
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