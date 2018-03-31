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Первая в регионе академия единоборств открылась в Рязанской области
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Первая в регионе академия единоборств открылась в Рязанской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: МедиаРязань
ТАСС, 31 марта. Первая в регионе академия единоборств открылась в Рязани, на строительство объекта было направлено около 550 млн рублей, сообщил в субботу губернатор Рязанской области Николай Любимов.
"Таких центров в принципе в стране пока не очень много, для Рязани это колоссальное спортивное сооружение, в котором все наши представители пяти базовых видов борьбы будут заниматься — это бокс, спортивная борьба, тхэквондо, дзюдо, самбо", — сказал он.
Кроме того, здание будет использоваться для занятий художественной гимнастикой и игровыми видами спорта. Рязанская академия построена по проекту дворца силовых единоборств в Пензе.
Рязанский центр единоборств представляет собой трехэтажное здание с ареной для проведения турниров, на которой можно разместить до пяти борцовских ковров одновременно, трибунами на 1,5 тыс. мест, спортзалом разминки, медико-восстановительным центром с сауной, душевыми и раздевалками для спортсменов, буфетом и пресс— центром.
По словам Любимова, открытие академии единоборств позволит вывести на новый уровень подготовку спортсменов региона. При этом, как отметил губернатор, рязанская борцовская школа дала миру немало знаменитых спортсменов, среди которых дзюдоисты — бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира Иван Нифонтов, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев, чемпионка мира Марина Воробьева, а также трехкратная чемпионка мира по самбо Ольга Медведева и другие.
Центр построен на средства Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», финансирование проекта составило около 550 млн рублей.
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