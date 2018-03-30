Глава РЖД и министр инфраструктуры Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

"С РЖД мы сотрудничаем долгие годы, особенно в строительстве дорог и приобретении поездов, а будущее нашего сотрудничества следует из этого меморандума", — заявила Михайлович. Белозеров и Михайлович обсудили вопрос строительства диспетчерского центра. «Проект диспетчерского центра очень важен, поскольку мы хотим чтобы в нашей стране, железнодорожный транспорт стал доминантным», — сказала министр.

В свою очередь, Белозеров заявил журналистам, что считает подписание меморандума расширением российско-сербского сотрудничества. Он также отметил, что в ходе встречи с Михайлович обсуждались новые механизмы государственно-частного партнерства двух стран, что представляет собой новый уровень сотрудничества.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов , российская компания «РЖД Интернешнл» приступила к проектированию единого диспетчерского центра в Сербии, в мае проект представят правительству страны. По его словам, сейчас в Сербии работает несколько разобщенных диспетчерских центров, они не позволяют контролировать всю сеть железных дорог. Он высказал надежду на то, что сербская железнодорожная система вскоре с помощью России выйдет на новый уровень.

Болгария, Греция, Индия, Иран, ООО «РЖД Интернешнл» — специализированная инжиниринговая компания в составе холдинга «Российские железные дороги», которая предлагает весь комплекс услуг и технологий в области железнодорожного строительства — от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации. География проектов компании охватывает такие страны, как Бразилия Куба , Сербия и Словения

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов.