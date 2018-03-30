Под Костромой реконструируют памятник легендарной Прасковье Малининой

В Самети реконструируют памятник на могиле председателя колхоза «12-й Октябрь» легендарной костромички Прасковьи Андреевны Малининой. Приходской совет вместе с жителями Самети решили привести памятник на ее могиле в надлежащее состояние, сообщает общественная организация «Костромское церковно-историческое общество».

Прасковья Малинина была новатором колхозного производства, председателемм колхоза «12-й Октябрь». Дважды она становилась Героем Социалистического Труда, была депутатом Верховного Совета РСФСР II–VII созывов, участницей жюри Всесоюзного телефестиваля «Песня-74».

Эта удивительная трудолюбивая женщина окончила лишь три класса, а потом работала дояркой, бригадиром, заведующей молочнотоварной фермой. «12-й Октябрь» под ее председательством стал одним из самых известных колхозов Советского Союза.

Прасковью Малинину ценили Сталин и Хрущев — рассказывают, что легендарная колхозница даже могла поспорить со своенравными вождями СССР, а Брежнев обожал сажать ее рядом с собой в президиумах. Женщина с большим чувством юмора, Малинина была настоящим фанатиком модернизации и передовых для ее времени технологий. Именно при ней в колхозе появились первые картофелеуборочные комбайны, первые автоматические поилки скота, была введена комплексная механизация животноводства, созданы зверофермы и построены теплицы.

Прасковьи Малининой не стало в 1983 году, но, как многие считают, руководителя, который мог бы сравниться с этой женщиной, за все эти годы в области так и не появилось.

С 2004 года в Костромской области существуют стипендии имени Прасковьи Малининой для студентов КГСХА и студентов средних специальных учебных заведений. В Самети ее именем назвали улицу.

Открытие памятника состоится в годовщину смерти костромички — 7 апреля. Памятник освятит митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Присутствовать на открытии обновленного могильного памятника могут все желающие. Начало — в 13.00.