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Люди смешно продают зеркала, пытаясь не попасть в кадр
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Люди смешно продают зеркала, пытаясь не попасть в кадр 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Селфи в зеркале давно научились делать все от мала до велика. А вот как сфотографировать зеркало без своего отражения? Как выяснилось, даже в нашем современном и высокотехнологичном обществе с этой сложной, но интересной задачей далеко не все в состоянии справиться. Первым обратил на это внимание пользователь Twitter с ником SilviuMajor и поделился забавными снимками людей, фотографирующих зеркала на своей страничке. Подписчики быстро подхватили инициативу и накидали в комментарии ещё больше смешных и нелепых снимков.
«Смотреть на фотографии людей, которые продают зеркала — моё новое любимое занятие!»
Также мы публиковали фото-инструкции от людей, которые знают, как правильно и смешно фотографироваться со статуями, чтобы не плодить одинаковые банальные туристические снимки.
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