Люди смешно продают зеркала, пытаясь не попасть в кадр

Селфи в зеркале давно научились делать все от мала до велика. А вот как сфотографировать зеркало без своего отражения? Как выяснилось, даже в нашем современном и высокотехнологичном обществе с этой сложной, но интересной задачей далеко не все в состоянии справиться. Первым обратил на это внимание пользователь Twitter с ником SilviuMajor и поделился забавными снимками людей, фотографирующих зеркала на своей страничке. Подписчики быстро подхватили инициативу и накидали в комментарии ещё больше смешных и нелепых снимков.

«Смотреть на фотографии людей, которые продают зеркала — моё новое любимое занятие!»

Также мы публиковали фото-инструкции от людей, которые знают, как правильно и смешно фотографироваться со статуями, чтобы не плодить одинаковые банальные туристические снимки.