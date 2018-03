Анти‐селфи: сфотографировать зеркало и не попасть в кадр

Об этом хорошо знают те, кто продает зеркала через интернет. Смекалки в этом деле многим не занимать, например, пользователь Twitter собрал целую подборку занимательных фотографий на этот счет.

На своей странице молодой человек опубликовал сообщение, под которым подписал, что смотреть на людей, который пытаются продать зеркала, теперь его любимое занятие.

Looking at posts from people trying to sell mirrors is my new favourite thing pic.twitter.com/TnWpTbwFZY

— Siv (@SilviuMajor) 21 марта 2018 г.

Делать селфи с помощью зеркала научились уже все, после того, как это стало современной модной тенденцией среди молодежи, но вот сфотографировать зеркало так, чтобы не «засветиться» в нем самому оказалось задачей не из легких.

This is a goldmine pic.twitter.com/yo88VrvHaA

— Siv (@SilviuMajor) 21 марта 2018 г.

Пост молодого человека быстро набрал множество просмотров. Пользователи начали делиться в комментариях своими нелепыми и смешными фотографическими «находками» на эту тему.

Now I can’t stop looking pic.twitter.com/67QiY7Q5FP

— Gabi DeGroot (@gabideg97) 22 марта 2018 г.