Ксения Бородина сменила прическу

@borodyliaКсения Бородина сменила прическуЗа внешностью Ксении Бородиной (35) в Instagram следят более миллионов человек, поэтому каждую перемену в образе телеведущей подписчики замечают и комментируют. На днях знаменитость решилась на весенние перемены: она впервые за долгое время отрезала длинные волосы.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 29 Мар 2018 в 10:11 PDT Фанаты восприняли новый образ звезды с воодушевлением и признались, что она свои примером вдохновила их на весенние перемены: «Ксю, ты хороша с любой прической!», «Классно, мне теперь тоже надо записаться в салон — весна идет, весне дорогу!», «Так выглядишь намного свежее!». Читай также: Ксения Бородина решилась на серию болезненных уколов.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 30 Мар 2018 в 1:35 PDT Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 27 Янв 2018 в 9:23 PST