«У нас запрещено упоминать о „монголо-татарском иге“

«После 22 июня 1941 года дата установления ига — самая трагическая дата русской истории. Такие даты люди стараются забыть, и если 1941 год забыть невозможно, то все, что происходило 775 лет назад уже подернулось дымкой. А между тем в 1243 году вызвал в Орду уцелевших русских князей и те, кто выразил покорность, получили ярлыки на княжение. Русь стала частью огромной Монгольской империи, а после ее распада — частью Кипчакского ханства, часто называемого Золотой Ордой.

Нашествие забыть нельзя — это было бедствие страшнее атомной войны. Монголы владели страшным оружием — китайскими пороховыми бомбами, „хо пао“. Они сжигали русские города вместе с пытавшимися укрыться людьми. Было сожжено 2/3 городов, и большинство из них так и не возродилось. В деревнях тоже мало кто уцелел: завоеватели убивали всех подряд. Это было в традициях кочевников, которые во все времена вели геноцидные войны.

Проезжавший в те годы через Южную Русь Гильом Рубрук писал, что „татары произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и убили людей, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие в поле“. В Киеве прежде было около 50 тысяч жителей, а после нашествия на пепелище жило лишь несколько лодочников, которые перевозили монгольских гонцов через Днепр.

Это надо хорошо понять: Древняя Русь погибла. От знаменитых городов остались лишь пепелища; вплоть до Оки теперь простиралось „Дикое поле“, где татары пасли свой скот. И только за Окой, в северных лесах прятались те немногие, кому удалось выжить. Раньше там были большие города и села — теперь остались лишь укрытые лесами маленькие деревеньки в два-три двора. „Городами“ теперь называли поселения в несколько десятков, изредка в сотню дворов. Только далеко на северо-западе сохранился уцелевший от нашествия Новгород — но этот город жестоко пострадал от голода и эпидемий; население там сократилось в несколько раз.

Установление ига означало начало надлома древнерусской цивилизации. Древняя Русь была страной Запада; новая, Монгольская Русь стала страной Востока. Завоеватели насаждали на Руси свои обычаи и порядки, и свою культуру.

Опустошенные и обессилевшие русские княжества вошли в состав огромной Монгольской империи. Эта империя была организована по китайскому образцу и управлялась по большей части китайскими или уйгурскими чиновниками. Поставленных завоевателями чиновников в летописях называют „баскаками“. „Баскаки“ принесли на Русь китайские бюрократические порядки: строгую централизацию, проведение переписей для взимания подоходного налога, круговую поруку объединенных в „десятки“ и „сотни“ налогоплательщиков. Круговая порука стала характерной чертой русской общины, она сформировала коллективистский менталитет русского народа. Другая черта русских — покорность властям — также восходит к той эпохе, символом покорности был обычай „челобития“ — это буквальный перевод китайского „коу-тоу“. А символом власти чиновников была „книга“ — это искаженное китайское слово, означающее „свиток, сверток“; дело в том, что на Руси писали по восточному обычаю на свитках. Русские счеты тоже были заимствованы из Китая — это приспособление называется в Китае „суан-пан“.

В формировании русской административной системы принимали участие и мусульманские чиновники, арабы и персы, составлявшие в XV веке костяк ордынской бюрократии. Термины „печать“, „папирус“, „папка“ (для бумаг), „киличей“ (посол), „лафа“ (жалованье) имеют арабское или персидское происхождение. Так же как в Персии , основным правительственным учреждением на Руси была Казна (»хазине»); в Казне хранились налоговые росписи, которые и в России , и в Персии называли «дефтери». До сих пор непонятно, на каком языке говорили и писали дьяки Казны. Известный востоковед Чарлз Гальперин утверждает, что это был «мета-тюркский язык», причудливая смесь нескольких наречий.

Россия оставалась восточной страной вплоть до Петра I, который насильно вернул ее на Запад. Началась вестернизация, дворяне носили европейскую одежду и даже в кругу семьи предпочитали говорить по-французски. Дошло до того, что новорожденному ребенку давали няню-француженку, чтобы она с колыбели учила его французскому языку. В результате русские разделились на две нации: европеизированное дворянство и простонародье, которое отчасти сохраняло восточную культуру. Шапки-ушанки, валенки, пресловутые ватники — это все монгольская или китайская одежда. Серьги, обычай вешать на стены ковры — это осталось от прежних времен. Но главное, русские сохранили менталитет тех времен: общинный коллективизм, почитание чиновников, всевластие бюрократии. И обычай давать взятки тоже ведет начало от той эпохи, когда «били челом» и приносили дары «битикчи» и дьякам.