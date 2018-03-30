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Группа специалистов вылетает в Ямальский район, откуда поступила информация о гибели оленей
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Группа специалистов вылетает в Ямальский район, откуда поступила информация о гибели оленей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра специальным рейсом в Ямальский район вылетают представители службы ветеринарии, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, департамента по науке и инновациям ЯНАО и муниципалитета. От работников муниципального оленеводческого предприятия «Ямальское», выпасающих стадо в Сеяхинской тундре, поступила информация о гибели оленей, точное число павших животных пока не называется.
По предварительной версии, ситуация спровоцирована неблагоприятными климатическими условиями — низкими температурами в феврале и марте, аномальные холода привели к образованию твердого снежного наста, препятствующего доступу оленей к кормовой базе.
Необходимо отметить, что на отраслевом совещании при губернаторе автономного округа в ноябре 2017 года руководству муниципальных образований было рекомендовано создать резерв финансовых средств в целях предотвращения массового падежа оленей: на приобретение солевой подкормки и комбикормов, ГСМ, специализированных транспортных средств и ветеринарных медикаментов.
Из официальных ответов муниципальных органов власти, направленных в региональный департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, необходимые средства на случай чрезвычайных ситуаций в местных бюджетах предусмотрены.
Ситуацию в сеяхинской тундре специалисты оценят на месте, также они доставят и передадут оленеводам партию минеральной солевой подкормки комбикорма для подпитки ослабленных животных.
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