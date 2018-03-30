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День православной книги прошел в центре «Усово‐Спасское» Одинцовского района
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День православной книги прошел в центре «Усово‐Спасское» Одинцовского района 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Неделя православной книги в Одинцовском районе завершилась праздником в православном просветительском центре «Усово‐Спасское». За это время во всех средних школах Одинцовского района священнослужители проводили занятия и рассказывали детям, почему так важно читать. В день самого праздника для школьников устроили экскурсию по Спасскому храму и мастер‐классы.
В День православной книги в храм пришло почти сто ребят из 14 школ района. Мероприятие традиционно организовывает Одинцовское благочиние.
В век электронных книг, в век гаджетов и компьютерных технологий мы начали забывать о слове. Потому что носителем мысли
все-таки
является слово, а носителем слова является книга. То мероприятие, которое сегодня состоится, оно даст детям понять о том, как важно слышать, как важно читать книги, которые сегодня есть в наличии, которые мы имеем
— Игорь Нагайцев, благочинный церквей Одинцовского округа, священник.
Храмовый комплекс в Усове построили всего 8 лет назад. Помимо храма, он вмещает в себя просветительский центр, воскресную школу, библиотеку и театр. Его построили в честь великомученицы Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо—Мариинской обители.
Сейчас храм начинает готовиться к Пасхе. В Московской области развернулась подготовка ко дням массового посещения кладбищ гражданами 1 апреля (Вербное воскресенье), 7‐8 апреля (Пасха) и 17 апреля (Радоница, поминование усопших).
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