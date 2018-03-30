Ещё
Бесплатно привить домашних животных можно будет на Маршала Рыбалко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатно привить домашних животных можно будет на Маршала Рыбалко 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
7. Посетителей ждут в четверг, 12 апреля, с 16.00 до 19.00 в холле кинологического клуба «Столица».
Ветеринары рекомендуют провести за неделю до процедуры профилактику от глистов. Нужно также помнить, что иммунитет после прививки вырабатывается в течение 14 дней. Поэтому вывозить животное на дачу или отпускать на улицу следует не раньше, чем через две недели после укола.
С полным перечнем подразделений (пунктов вакцинации) и режимом их работы можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Мосветобъединение» в разделе «Вакцинация» или на странице Комитета ветеринарии Москвы на портале мэра Москвы в разделе «График прививочных пунктов». (ео)
Управа района Щукино: последние новости
В медцентре Щукина обсудили допуск российских спортсменов к соревнованиям Курчатовский институт и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве Горбольница №52 района Щукино ищет специалистов для работы в новом операционном блоке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов
Вторая холодная война официально объявлена
Россия усилила военную мощь в Сирии108
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт30
Ответ России обидел США21
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение