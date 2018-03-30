Бесплатно привить домашних животных можно будет на Маршала Рыбалко 

7. Посетителей ждут в четверг, 12 апреля, с 16.00 до 19.00 в холле кинологического клуба «Столица».
Ветеринары рекомендуют провести за неделю до процедуры профилактику от глистов. Нужно также помнить, что иммунитет после прививки вырабатывается в течение 14 дней. Поэтому вывозить животное на дачу или отпускать на улицу следует не раньше, чем через две недели после укола.
С полным перечнем подразделений (пунктов вакцинации) и режимом их работы можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Мосветобъединение» в разделе «Вакцинация» или на странице Комитета ветеринарии Москвы на портале мэра Москвы в разделе «График прививочных пунктов». (ео)