Бесплатно привить домашних животных можно будет на Маршала Рыбалко

7. Посетителей ждут в четверг, 12 апреля, с 16.00 до 19.00 в холле кинологического клуба «Столица».

Ветеринары рекомендуют провести за неделю до процедуры профилактику от глистов. Нужно также помнить, что иммунитет после прививки вырабатывается в течение 14 дней. Поэтому вывозить животное на дачу или отпускать на улицу следует не раньше, чем через две недели после укола.