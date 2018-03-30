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Прокуратура наказала ДУК Советского района за переполнение мусорных контейнеров
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Прокуратура наказала ДУК Советского района за переполнение мусорных контейнеров 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Домоуправляющая компания Советского района Нижнего Новгорода получила представление областной прокуратуры за переполнение мусорных контейнеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
По данным прокуратуры, складирование бытового мусора на контейнерной площадке возле жилых домов на ул. Б. Панина и Ванеева нижегородцы рассказали в Интернете.
В ходе проверки районной прокуратуры установлено, что ДУК Советского района зимой текущего года нарушал периодичность вывоза мусора с контейнерной площадки у д.1а по ул. Б. Панина. Мусорные контейнеры постоянно переполнялись и жителям приходилось оставлять мусор рядом с баками.
Прокуратура внесла генеральному директору Домоуправляющей компании Советского района представление об устранении нарушений. В настоящее время контейнерная площадка очищена от мусора.
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