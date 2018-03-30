Содержание отчётов о бесплатной юрпомощи упростят 

Из отчётов показателей по оказанию бесплатной юридической помощи будут исключены показатели, не влияющие на её оценку.
Соответствующий проект приказа об изменениях в формы и сроки предоставления бесплатной юрпомощи населению разработан специалистами Минюста.
Проект приказа направлен на оптимизацию порядка представления региональной адвокатской палатой и адвокатами отчётности об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, отмечают авторы инициативы.
Изменения позволят Минюсту более эффективно обеспечивать контроль за деятельностью по оказанию населению бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан.