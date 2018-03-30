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Россия и Греция заинтересованы в усилении торгово-экономических связей
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Россия и Греция заинтересованы в усилении торгово-экономических связей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. РФ и Греция подтвердили взаимную заинтересованность в усилении торгово-экономических связей, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи заместителя МИД РФ Александра Грушко с генеральным секретарем МИД Греции по международным экономическим отношениям и сотрудничеству в целях развития Иоаннис Брахосом.
"В ходе беседы обсуждались задачи углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации имеющихся договоренностей по итогам встреч на высшем уровне. Была подтверждена взаимная заинтересованность в наращивании торгово-экономических связей, реализации ряда перспективных совместных инвестиционных проектов, в частности, в энергетике", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Также дипломаты договорились о содействии по линии МИД двух стран работе смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и ее рабочих групп.
Брахос информировал Грушко о результатах заседания Российско-греческого делового совета, состоявшегося в Москве 29 марта.
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