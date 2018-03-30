Россия и Греция заинтересованы в усилении торгово-экономических связей

"В ходе беседы обсуждались задачи углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации имеющихся договоренностей по итогам встреч на высшем уровне. Была подтверждена взаимная заинтересованность в наращивании торгово-экономических связей, реализации ряда перспективных совместных инвестиционных проектов, в частности, в энергетике", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Также дипломаты договорились о содействии по линии МИД двух стран работе смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и ее рабочих групп.

Брахос информировал Грушко о результатах заседания Российско-греческого делового совета, состоявшегося в Москве 29 марта.