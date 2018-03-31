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Памятник упавшему метеориту установят в апреле на берегу озера Чебаркуль
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Памятник упавшему метеориту установят в апреле на берегу озера Чебаркуль 

BFM.RU 52 минуты назад
Памятник метеориту, упавшему в 2013 году в озеро Чебаркуль в Челябинской области, установят в начале мая на берегу этого озера, предварительная стоимость его изготовления — около 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости автор эскиза памятника, челябинский скульптур Данил Шмыгин.
Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его прохождения в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов.
В Челябинске в феврале 2018 года был объявлен конкурс на лучший проект скульптурной композиции, посвященной 5-летию со дня падения метеорита в озеро, сообщают организаторы. Победителем из присланных на конкурс восьми проектов был признан эскиз Данила Шмыгина.
«Эскиз памятника я создал за час-полтора… Это два изогнутых металлических листа — символизируют шлейф от метеорита, а сердцевина — сам метеорит… за мгновение до падения в озеро. Высота будущего памятника — около 2 метров», — сказал он.
По его данным, на изготовление памятника потребуется около 200 тысяч рублей, это будут средства организаторов конкурса. Кроме того, считает Шмыгин, точечный прожектор, если его разместят, добавит колорит будущему памятнику.
Как сообщила РИА Новости представитель организатора конкурса Марина Букина, планируется, что памятник будет изготовлен и установлен на берегу озера Чебаркуль в апреле 2018 года, в начале мая состоится его торжественное открытие.
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