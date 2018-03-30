Более 70 тыс. жителей Грозного выбрали пять территорий для благоустройства

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. / ТАСС /. Более 70 тыс. жителей Грозного определили лучшие проекты по благоустройству территорий, которые реализуют в ближайшее время в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра города Милана Садаева.

"В рейтинговом голосовании у нас участвовало восемь объектов, из них пять будут благоустроены, это три сквера и два парка. Реконструкция по дизайн-проектам будет проводиться на Сквере журналистов и в парке Материнской славы. Там будет проделан большой объем работы по озеленению, замене тротуарной плитки, обновлению скамеек", — отметила собеседница ТАСС.

Приоритетным для Грозного является благоустройство парка «Грозненское море» на берегу Чернореченского водохранилища. Согласно дизайн-проекту, на территории парка планируется озеленение, набережные, дорожки с навесами, зоны отдыха, раздельные пляжи, дельфинарий, семейный развлекательный парк. Благоустройство парка запланировали на 2018-2022 годы.

"Там уже сейчас бывает большое скопление людей, пришедших посмотреть на фонтан, мы ожидаем, что поток еще больше увеличится с открытием в этом году дельфинария. В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году мы сделаем автостоянку, которая позволит избежать транспортного коллапса. Проект набрал необходимое количество голосов", — сказала Садаева.

По данным министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, лидерами голосования по республике стали 18 проектов. В голосовании приняли участие более 147 тыс. человек.