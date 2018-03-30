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Более 70 тыс. жителей Грозного выбрали пять территорий для благоустройства
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Более 70 тыс. жителей Грозного выбрали пять территорий для благоустройства 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Более 70 тыс. жителей Грозного определили лучшие проекты по благоустройству территорий, которые реализуют в ближайшее время в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра города Милана Садаева.
"В рейтинговом голосовании у нас участвовало восемь объектов, из них пять будут благоустроены, это три сквера и два парка. Реконструкция по дизайн-проектам будет проводиться на Сквере журналистов и в парке Материнской славы. Там будет проделан большой объем работы по озеленению, замене тротуарной плитки, обновлению скамеек", — отметила собеседница ТАСС.
Приоритетным для Грозного является благоустройство парка «Грозненское море» на берегу Чернореченского водохранилища. Согласно дизайн-проекту, на территории парка планируется озеленение, набережные, дорожки с навесами, зоны отдыха, раздельные пляжи, дельфинарий, семейный развлекательный парк. Благоустройство парка запланировали на 2018-2022 годы.
"Там уже сейчас бывает большое скопление людей, пришедших посмотреть на фонтан, мы ожидаем, что поток еще больше увеличится с открытием в этом году дельфинария. В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году мы сделаем автостоянку, которая позволит избежать транспортного коллапса. Проект набрал необходимое количество голосов", — сказала Садаева.
По данным министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, лидерами голосования по республике стали 18 проектов. В голосовании приняли участие более 147 тыс. человек.
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