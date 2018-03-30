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На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы
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На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На проезжей части Дубнинской улицы залатали несколько дорожных ям. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратилась местная жительница. Она сообщила о глубоких ямах на полосе, ведущей в сторону Дмитровского шоссе.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«По указанному адресу проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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