В Центральной России аграрии планируют получить урожай зерновых не ниже уровня 2017 года

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Сельхозорганизации большинства областей Центрального федерального округа готовы к проведению посевной кампании и рассчитывают сохранить показатели не ниже уровня 2017 года, когда в России собрали рекордный урожай зерновых. Так, в Воронеже аграрии планируют намолотить не менее 5,6 млн тонн, в Курске — увеличить сбор зерна примерно на 10% — до 5,5 млн тонн, сообщили ТАСС в региональных профильных министерствах и департаментах.

В 2017 году в РФ собрали рекордный урожай зерновых в размере 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 году. Среди регионов Центральной России наибольший вклад внесли воронежские аграрии, которые намолотили 5,5 млн тонн зерна и зернобобовых, далее идут Курская, Тамбовская, Белгородская, Липецкая и Орловская области

Готовясь к проведению посевной кампании 2018 года, региональные власти рассчитывают, что за счет сохранения объемов площадей и введения в оборот ранее заброшенных полей аграрии смогут собрать урожай не меньше, чем в прошлом году. При этом отмечают, что увеличивают расходы на поддержку сельхозпроизводителей и вводят новые механизмы их финансовой поддержки.

Посевная кампания дорожает

О подорожании посевной кампании 2018 года говорят аграрии Орловской области, дополнительные затраты в среднем по хозяйствам региона вырастут на 10-15% в сравнении с прошлым годом. «Это связано, в том числе с ростом цен на бензин где-то на 1,2% и дизельное топливо примерно на 16,7%. Всего сельхозпредприятиям региона необходимо будет привлечь порядка 10,5 млрд рублей. Из них не менее 1,5 млрд рублей — на пополнение запасов ГСМ, 1,2 млрд рублей — на запчасти и ремонт техники», — сказал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Бутусов.

По его словам, несколько стабилизируют ситуацию внедренные Минсельхозом РФ механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения — основные их виды стали дешевле, чем в 2016 году, на 3-4%.

Нехватку средств аграрии большинства регионов планируют компенсировать с помощью краткосрочных займов. Так, в Орловской области максимальную сумму льготного кредитования сезонных затрат в растениеводстве установили на уровне 100 млн рублей на одно хозяйство. Если крупным холдингам этого будет недостаточно, банки готовы предоставить коммерческие кредиты.

Тверской области сельхозпроизводители уже получили на проведение сезонных работ свыше 69 млн рублей средств господдержки, что почти в 19 раз больше, чем годом ранее. «Мы существенно увеличили поддержку АПК. В текущем году особое внимание — развитию средних и малых форм хозяйствования. Всего на поддержку сельхозпроизводителей в 2018 году заложено порядка 1,7 млрд рублей, что на 131 млн рублей превышает финансирование прошлого года», — отметил губернатор области Игорь Руденя

Льготные кредиты — производителям льна

Производители льна в Смоленской области в 2018 году впервые смогут получить кредиты на льготных условиях. Как сообщили ТАСС в администрации Смоленской области, данную меру поддержки предоставят региональным фондом поддержки предпринимательства по поручению губернатора Алексея Островского

Займы можно будет использовать как непосредственно на проведение посевной кампании, так и на приобретение спецтехники, необходимой для возделывания льна. Сумма кредита — до 3 млн рублей на срок до трех лет, процентная ставка составит 1% с отсрочкой первоначального платежа на шесть месяцев. «Подобные меры для производителей льна беспрецедентны в масштабах всей страны, Смоленская область начала первой выдавать льготные кредиты на таких условиях», — отметили в администрации региона.

Также производителям льна уже предоставляют субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.

По итогам прошлого года Смоленская область по производству льна заняла первое место в ЦФО и второе место в России. Планируются, что за счет введения новых механизмов поддержки к 2020 году посевы льна увеличат с нынешних 5 тыс. га до 20 тыс.

В ожидании рекордного урожая

Рекордсмен ЦФО по сбору урожая в прошлом году — Воронежская область — расширит площадь зерновых культур более чем на 29 тыс. га, до 1,5 млн га. «Планируем собрать зерновых не меньше уровня 2017 года — порядка 5,6 млн тонн », — сказали ТАСС в департаменте аграрной политики региона.

Однако есть опасения, что из-за ледяной корки на полях, по предварительным оценкам, может погибнуть около 15% посевов озимых культур. Для получения высококачественного зерна аграрии проведут подкормку растений.

Власти Курской области намереваются достичь того же уровня сбора урожая, что и Воронежская область. Там планируется увеличить сбор зерна примерно на 10%, тогда как в прошлом году регион получил урожай в 5 млн тонн.

"Перед нами стоит задача — произвести не менее 5,5 млн тонн зерна при урожайности не менее 55 центнеров с га, а в ближайшей перспективе дойти до урожайности в 60 центнеров и валового сбора зерна в 6 млн тонн. Такие возможности имеются", — сказал заместитель губернатора Курской области по вопросам АПК Алексей Золотарев , отметив, что в 2018 году предстоит засеять 1,1 млн га.

Аграрии Тульской области не планируют увеличивать посевные площади, сохранив их на уровне 2017 года — около 864 тыс. га, из них 66% займут зерновые и зернобобовые. «В любом случае в 2018 году получим достаточный объем зерна, и часть урожая еще может уйти на экспорт», — отметил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев

Похожий прогноз и в Рязанской области , где в прошлом году собрали рекордный за 30 лет урожай зерновых — около 2 млн тонн. Посевная площадь в регионе составит не менее 890 тыс. га.