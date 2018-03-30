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Школьница из Краснодара получила сертификат на бесплатное обучение в МФЮА
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Школьница из Краснодара получила сертификат на бесплатное обучение в МФЮА 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Студенты МФЮА стали кураторами школьников на фестивале юных журналистов «Медиа-Волна», который проходил во Всероссийском детском центре «Орленок».
Ребята из Московского финансово-юридического университета МФЮА, который является одним из главных партнеров фестиваля, проводили мастер-классы для школьников и выступают кураторами в их большой работе над собственными проектами в четырех направлениях: телевидение, радио, интернет, газета. На протяжении четырех дней старшеклассники со всей страны под руководством команды студентов МФЮА учились азам профессии и усердно работали: снимали сюжеты для большого телевизионного выпуска, записывали программу на радио, готовили и верстали материалы в глянцевый журнал, создавали аккаунт в Instagram.
Ребятам было, за что бороться — на кону был сертификат на бесплатное обучение в МФЮА. 30 активных, творческих и целеустремленных страшеклассников претендовали на него. Победительницей в итоге стала Анна Куссая из Краснодара, которая работала в направлении «Радио».
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