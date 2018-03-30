Школьница из Краснодара получила сертификат на бесплатное обучение в МФЮА

Студенты МФЮА стали кураторами школьников на фестивале юных журналистов «Медиа-Волна», который проходил во Всероссийском детском центре «Орленок».

Ребята из Московского финансово-юридического университета МФЮА, который является одним из главных партнеров фестиваля, проводили мастер-классы для школьников и выступают кураторами в их большой работе над собственными проектами в четырех направлениях: телевидение, радио, интернет, газета. На протяжении четырех дней старшеклассники со всей страны под руководством команды студентов МФЮА учились азам профессии и усердно работали: снимали сюжеты для большого телевизионного выпуска, записывали программу на радио, готовили и верстали материалы в глянцевый журнал, создавали аккаунт в Instagram.