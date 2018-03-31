Медицинский клей затягивает рану за 60 секунд

Биомедицинские инженеры из Университета Сиднея при участии американских коллег разработали хирургический клей MeTro, потенциально способный спасать жизни.

Гель впрыскивается на рану с помощью шприца прямо на рану и активируется ультрафиолетовым светом. MeTro сочетает в себе природные эластичные белки и светочувствительные молекулы. По умолчанию MeTro затягивает рану за 60 секунд. При этом время его действия при необходимости можно варьировать: входящий в состав клея энзим определяет то, будет ли рана затягиваться несколько часов и даже месяцев — для того, чтобы обеспечить адекватное время излечения травмы.

Разработчики считают, что MeTro станет идеальным средством для лечения ран в труднодоступных местах, а также скрепления тканей внутри тела — в том числе в легких, сердце, а также артерий. В ходе проведенных экспериментов материал быстро и успешно скреплял разрезанные артерии и легкие грызунов и легких у свиней.

Один из разработчиков материала, профессор университета Сиднея Энтони Вайс сравнивает процесс заделывания раны с использованием силиконового герметика. «MeTro действует как жидкость, заполняя пробелы и соответствуя форме раны», — отмечает он.

«Теперь мы готовы перенести наши исследования в тестирование на людях. Надеюсь, метро скоро будет использовано в клинике, спасая человеческие жизни», — добавляет Вайс.

Потенциальные применения MeTro — обработка тканей, травмированных в ДТП, при военных действиях, а также в хирургических отделениях.

Для коммерциализации технологии создана компания Elastagen Pty Ltd.