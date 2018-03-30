Два Питкярантских предприятия задолжали работникам свыше 15 млн рублей

Прокуратура Карелии добилась выплаты заработной платы от руководителей ООО «Ладожский лесозавод» и ООО «Карьероуправление „Мосавтодор“.

Прокуратура Питкярантского района добилась выплаты работникам ООО „Ладожский лесозавод“ и ООО „Карьероуправление „Мосавтодор““ долгов по оплате труда на общую сумму свыше 15 млн рублей.

С 2017 года указанные предприятия производственную деятельность не осуществляют, а в отношении ООО „Карьероуправление „Мосавтодор““ также введена процедура банкротства.

В сложившейся ситуации для восстановления нарушенных трудовых прав граждан принимался весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Так, в 2018 году в отношении руководителя ООО „Ладожский лесозавод“ было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с невыплатой в установленный срок заработы, в интересах работников в суд направлено 11 заявлений о взыскании задолженности.

В результате в марте 2018 года на данном предприятии была полностью погашена задолженность по заработной плате в размере 2,1 млн рублей.

По инициативе прокурора района в 2017-2018 годах бывший и нынешний руководители ООО „Карьероуправление „Мосавтодор““ уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения, в суд прокуратура предъявила 277 заявлений о взыскании заработной платы.

В настоящее время мировым судьей судебного участка Питкярантского района в отношении руководителя общества рассматривается возбужденное прокурором дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), за совершение которого предусмотрено наказание в виде крупного штрафа или дисквалификации.

Принятые прокурором меры понудили руководство предприятия дополнительно изыскать 13,6 млн рублей (2017 год — 8,6 млн рублей, 2018 год — 5 млн рублей), что позволило погасить более половины задолженности по оплате труда.

Вопрос полного погашения задолженности остается на контроле прокуратуры района.