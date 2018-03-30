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В Ярославле завершен демонтаж недостроенной гостиницы «Чайка»
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В Ярославле завершен демонтаж недостроенной гостиницы «Чайка» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Завершены работы по сносу недостроенной гостиницы «Чайка» на Московском проспекте в Ярославле. В течение пяти лет компания «Тензор» планирует реализовать на этом участке проект по строительству IT-парка.
— Демонтаж тридцатилетнего недостроя начался в конце декабря прошлого года и завершен в заявленные сроки, — отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. — Преобразование этой территории и строительство современного IT-парка в городе, безусловно, значимый проект и для региона, и для жителей Ярославля. Его реализация позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет. И, что не менее важно, город получит благоустроенную и комфортную зону для отдыха и занятий спортом.
На сегодняшний день продолжается инженерная подготовка участков к строительству. Ведется работа по получению технических условий от ресурсоснабжающих организаций для обеспечения жизнедеятельности будущего многофункционального комплекса. Следующим этапом станет строительство подземной парковки IT-парка. Это позволит освободить от автотранспорта территории зон отдыха, обеспечить комфорт и безопасность пешеходных и велосипедных дорожек. Полным ходом идут проектные работы, несколько архитектурных бюро работают над созданием окончательного облика будущих зданий и территории IT-парка.
Реализация масштабного инвестпроекта на территории региона стартовала после подписания в августе прошлого года соглашения между региональным Правительством, мэрией Ярославля, АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Компания „Тензор“. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать три тысячи новых рабочих мест и привлечь в Ярославль IT-специалистов мирового уровня.
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