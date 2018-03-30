Эксплуатацию зданий сделают невозможной без проверки на защиту от загазованности

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при эксплуатации обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания в нём людей по критерию защиты от загазованности помещений.

Соответствующую поправку в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Санкт-Петербурга

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », указано, что обеспечение безопасности эксплуатации объектов ЖКХ в крупных городах в период значимых международных мероприятий представляет особую актуальность.

Ежегодно в стране происходит значительное число крупных аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном секторе, среди которых особую опасность представляют пожары и взрывы, вызванные нештатной работой газового оборудования, не менее опасными — авариями в системах водоснабжения и отопления жилых и нежилых помещений.

Наибольшее количество аварий происходит в жилом секторе вследствие так называемого человеческого фактора.

В виду отсутствия в современных жилых и нежилых помещениях должного набора технических средств автоматического мониторинга, включая датчики загазованности, протечки и прочих средств защиты, все эти факторы риска плохо поддаются контролю и соответственно недостаточными являются меры по снижению риска их возникновения.

Этим объясняется необходимость дополнения Техрегламента безопасности зданий, заключают петербургские депутаты.