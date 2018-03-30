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Эксплуатацию зданий сделают невозможной без проверки на защиту от загазованности
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Эксплуатацию зданий сделают невозможной без проверки на защиту от загазованности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при эксплуатации обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания в нём людей по критерию защиты от загазованности помещений.
Соответствующую поправку в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Санкт-Петербурга.
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», указано, что обеспечение безопасности эксплуатации объектов ЖКХ в крупных городах в период значимых международных мероприятий представляет особую актуальность.
Ежегодно в стране происходит значительное число крупных аварий и инцидентов в жилищно-коммунальном секторе, среди которых особую опасность представляют пожары и взрывы, вызванные нештатной работой газового оборудования, не менее опасными — авариями в системах водоснабжения и отопления жилых и нежилых помещений.
Наибольшее количество аварий происходит в жилом секторе вследствие так называемого человеческого фактора.
В виду отсутствия в современных жилых и нежилых помещениях должного набора технических средств автоматического мониторинга, включая датчики загазованности, протечки и прочих средств защиты, все эти факторы риска плохо поддаются контролю и соответственно недостаточными являются меры по снижению риска их возникновения.
Этим объясняется необходимость дополнения Техрегламента безопасности зданий, заключают петербургские депутаты.
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