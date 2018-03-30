Трамвай над бездной. У властей Саратова так и не появилось стратегии спасения электротранспорта

Горе-электротранс

Упадок городского электротранспорта начался больше 20 лет назад. Тогда начали закрываться трамвайные и троллейбусные маршруты, депо, демонтироваться рельсы. При этом новые линии и рейсы, как в советские годы, уже не появлялись. В 2000-х электротранспорт начали вытеснять с улиц автобусы и маршрутки. По следам троллейбусов стали ездить шустрые «Газельки», которые перебивали у них пассажиров и выручку. Чтобы каким-то образом удержать у себя часть денег, «СГЭТ» вынужден был сам нанимать перевозчиков на маршрутных такси. Впрочем, электротранспорту это не помогало, его обороты продолжали падать.

Ситуация с каждым годом усугублялась. В 2013 году город в 2 раза — с 200 до 100 млн рублей — урезал предприятию компенсацию выпадающих доходов из-за регулируемых тарифов. Для «СГЭТ» это оказалось ударом под дых: недостающую сумму пришлось брать в банке. Оценив риски, которые представляла убыточная организация, «Россельхозбанк» согласился профинансировать ее только под кабальные 21,73% годовых.

В начале 2015 года на предприятие свалился щедрый подарок — оно отсудило у Министерства финансов РФ 101 млн рублей в качестве доходов, недополученных при перевозке федеральных льготников. Получив деньги из казначейства, «СГЭТ», недолго думая, направил их на текущие расходы. При этом судебные тяжбы продолжились, и Минфин РФ смог добиться отмены решения. Таким образом, к долгу «СГЭТ» добавилась еще сотня миллионов.

Как снежный ком, копились долги за электроэнергию — самый важный для предприятия ресурс. Тарифы увеличивались на 10-15% в год, а доходы все сокращались. 16 июня 2016 года компания «СПГЭС» отключила от электричества подстанции предприятия, и впервые в истории Саратова перестали ходить трамваи и троллейбусы. Через сутки движение удалось восстановить, однако опасения по поводу новой отключки беспокоят саратовцев до сих пор.

Весной прошлого года «СПГЭС» несколько раз подавало заявления о банкротстве «СГЭТ», однако предприятию удавалось во время разбирательства гасить долги, о которых указывалось в заявлениях. В ноябре 2017 года суд постановил продать с торгов имущество, которое находилось в залоге у «Россельхозбанка» по кредиту, в том числе троллейбусное и трамвайное депо (т.е. половину всех депо). Руководство города тогда смогло договориться с банкирами о рассрочке платежей до 2020 года. Удалось пролоббировать и рассрочку платежей Минфину.

До третьего пришествия

В декабре 2017 года на должность руководителя предприятия был назначен Роберт Виньков. Это стало уже третьим пришествием менеджера на этот пост. До этого он руководил предприятием в 2005-2010 и 2011-2015 годах. Его много критиковали, потом снимали, потом с приходом нового руководства появлялись новые ожидания, которые очень скоро не оправдывались. И оказывалось, что по сравнению с новыми директорами руководил Виньков не так плохо.

Наиболее «выдающимся» по негативным достижениям стало время руководства его последнего предшественника Константина Касьянова . При нем не только произошла «историческое отключение» и предприятие оказалось в одном шаге от банкротства. Скандалом обернулась показательная пиар-акция по передаче Саратову в дар от Москвы трамваев и троллейбусов. Из 23 трамвайных вагонов оказались годными к эксплуатации 8, из 20 троллейбусов не используется ни один, потому что, по словам Винькова, «их неисправности угрожают жизни пассажиров». К слову, в Калуге от такого московского подарка отказались.

Депутат Госдумы Николай Панков сообщал, что на перевозку ржавой техники из столицы «СГЭТ» взял у другого саратовского МУП «Городской центр размещения рекламы» взаймы 15 млн рублей. На саму перевозку были потрачены 3 млн, куда делись остальные — неизвестно. Кроме того, не совсем ясно, куда делись деньги, полученные после сдачи распиленных трамваев в металлолом. Сейчас этими загадками занимается региональное УФСБ , которое, по сообщениям СМИ, нашло в деятельности «СГЭТ» при Касьянове еще ряд злоупотреблений.

На исходе касьяновского руководства сказались не только его менеджерские таланты, но и противостояние между двумя городскими группами во властных и бизнес-кругах, которые условно называют «заводскими» и «ленинскими» (по названию двух крупных районов). Руководство «СПГЭС» (представители «заводских») пошли на крайние меры в тот момент, когда городом и предприятием руководили «ленинские». Сейчас, когда долги «СГЭТ» значительно превышают уровень июня 2016 года, но у руля снова находятся «заводские», они, скорее всего, не пойдут на новое отключение электротранспорта.

«Если не мы, то энергетики»

Яма, в которую спускается саратовский электротранспорт, грозит поглотить его. По последним данным, предприятие задолжало 334 млн рублей, из них 113 млн — за электроэнергию, 81,3 млн — Минфину РФ, 33 млн — перевозчикам за обслуживание льготников, 26,1 млн — за материалы и запчасти, 23,4 млн — по налогам и сборам. Кроме того, «СГЭТ» остается должен 86,7 млн «Россельхозбанку» и 11,4 млн «Городскому центру размещения рекламы».

На работу электротранспорта в Саратове в этом году необходимо как минимум 725 млн рублей, при этом 401 млн из них не обеспечены никакими источниками доходов. По словам Винькова, не хватает средств даже на зарплаты работникам, не говоря уже о ремонте подвижного состава, путей, электрохозяйства (138 млн). Из 207 трамвайных вагонов из депо выходит только 81, из 160 троллейбусов — 86. Остальным требуется ремонт. Ежедневно в работе электротранспорта происходят сбои, которые только увеличивают его убытки и заставляют пассажиров чаще пересаживаться на автотранспорт.

Одним из возможных источников дополнительных доходов могли стать иски к коммунальным предприятиям, из-за раскопок которых простаивают троллейбусные маршруты. Однако, как рассказал «Федерал Прессу» Виньков, при том же Касьянове предприятие проиграло одно из самых крупных дел на 9 млн местному филиалу «Т Плюс» . Теперь судьи ориентируются на него как на прецедент.

На «снежный ком» накручиваются новые слои, прибавляются пени, судебные расходы, проценты за использование чужих средств. Возможности для снижения себестоимости услуг уже исчерпаны, сокращать больше нечего — только действующие маршруты. Сам Виньков верит, что энергетики вполне способны ограничить энергопотребление предприятия. «Если не остановимся по техническим причинам, остановят энергетики», — говорит он.

Трамвай в кольце

Решение проблем «СГЭТ» напоминает движение по замкнутому кругу. Одни и те же предложения выдвигаются годами, однако их воплощение в жизнь наталкивается на странную нерешительность чиновников.

Пять лет назад в стенах правительства области был принят «план спасения» электротранспорта. Однако из всех заявленных тогда идей реализованы были только те, что касались оптимизации работы предприятия и повышения тарифов на проезд. На каждом совещании говорится о необходимости убрать дублирующие маршрутки, которые отнимают до 30% выручки «СГЭТ», однако никаких кардинальных шагов в этом направлении сделано не было.

Городские власти до сих пор боялись сильно повышать тарифы на общественном транспорте. «Мы говорим, что тарифы рентабельны на уровне 24-25 рублей (сейчас 17. — Е. Т.). Если мы посмотрим на другие города — Самару Волгоград — там тарифы значительно выше, 25-30 рублей. При тарифе в 27 рублей мы уже не будем зависеть от вливаний из бюджета», — говорит депутат гордумы Дмитрий Кудинов

Давно говорят и о переводе транспорта на безналичную форму оплаты. По словам замглавы администрации Алексея Никитина, уже 6 компаний предложили Саратову проекты такого перехода, однако вопрос по-прежнему «рассматривается».

На Саратовском экономическом форуме в марте руководство области и города и компания «Транспортные системы» закрепили на бумаге намерения по созданию линии скоростного трамвая в городе. Проект оценивается в 8-10 млрд рублей и, по всей видимости, затронет самые популярные трамвайные маршруты, связывающие центр города с Заводским и Ленинским районами. Однако в мэрии, судя по всему, за этот проект тоже пока не торопятся хвататься. Чиновники раскачиваются, «изучают опыт» других регионов и чего-то ждут.

Будущее трамваев и троллейбусов в Саратове становится все более туманным. Даже если концессионер модернизирует 2 трамвайных линии, что будет с остальным хозяйством «СГЭТ», сейчас даже трудно прогнозировать. Город развивается, прирастает новыми жилыми микрорайонами, однако вывозить людей оттуда по-прежнему приходится переполненными маршрутками. Очевидно, что электротранспорт для городских властей лишен приоритета — отсюда и все его проблемы.