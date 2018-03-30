В Киеве зверски убили активиста-эколога

26 марта мужчина находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера № 15. Там и обнаружили труп, сообщает украинское интернет-издание «Информатор».

На теле погибшего были многочисленные гематомы, смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, на лице активиста были заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

«Обычно таким образом злоумышленники оттягивают время, чтобы покинуть место преступления. В помещении, в котором находился Ярема, корреспондент зафиксировал беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви, что может свидетельствовать о том, что в момент нападения злоумышленников активист находился в помещении», — говорится в сообщении.

«Информатор» также отмечает, что активисты ОО «Беличанский рыбак» пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.

Накануне новогодних праздников представители общественной организации выпустили почти три с половиной тонны рыбы в Святошинское озеро в Киеве.