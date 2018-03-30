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Агата Муцениеце рассказала, сколько она весит
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Агата Муцениеце рассказала, сколько она весит 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После премьеры шоу «Голос. Дети» Агату Муцениеце (29) раскритиковали в Сети — мол, она поправилась. На это актриса ответила постом в Instagram. Она опубликовала фото весов, на которых видно — сейчас жена Павла Прилучного (30) весит 57,1 кг.
«Хоть на улице снег и слякоть, я верю, что лето близко! Когда начался «Голос. Дети», было 59! Моя цель — 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну-ка, смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати, коллективно не жрать легче! И на тренировки ходить тоже. Так что если вы валяетесь на диване, то идите собирайте форму в сумку! Пора на тренировку!» —написала Агата.
Добавим, что рост Агаты — 1,72 м. По нашему мнению, даже 59 килограммов для нее — не так уж и много.
А ты готовишься к летнему сезону?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/agata-mutsenietse-rasskazala-skolko-ona-vesit/
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