На Урале грабители в масках вынесли из бистро 50 килограммов пельменей

Екатеринбурге трое налетчиков ворвались в бистро и вынесли 50 килограммов пельменей. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на странице заведения в Facebook.

«Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера, около 22:00, к нам в «Замес» ворвались трое неизвестных в масках. В результате этого вероломного ограбления был *** [украден] весь пельменный запас. По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи», — говорится в сообщении.

Шеф-повар бистро Владимир Олькиницкий рассказал журналистам «КП.ru», что в момент ограбления денег в кассе уже не было, выручку инкассировали. Потому налетчики и решили брать, что было — замороженные пельмени. Перепугав двух сотрудниц заведения, они побросали добычу в спортивные сумки и скрылись с места преступления.