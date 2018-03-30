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На Урале грабители в масках вынесли из бистро 50 килограммов пельменей
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На Урале грабители в масках вынесли из бистро 50 килограммов пельменей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Екатеринбурге трое налетчиков ворвались в бистро и вынесли 50 килограммов пельменей. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на странице заведения в Facebook.
«Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера, около 22:00, к нам в «Замес» ворвались трое неизвестных в масках. В результате этого вероломного ограбления был *** [украден] весь пельменный запас. По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи», — говорится в сообщении.
Шеф-повар бистро Владимир Олькиницкий рассказал журналистам «КП.ru», что в момент ограбления денег в кассе уже не было, выручку инкассировали. Потому налетчики и решили брать, что было — замороженные пельмени. Перепугав двух сотрудниц заведения, они побросали добычу в спортивные сумки и скрылись с места преступления.
В сети к сообщениям об ограблении пельменной отнеслись скептически. В комментариях под видео инцидента в Instagram подписчики назвали случившееся «отличным пиар-ходом» и «хорошей рекламой». В пресс-службе МВД журналистам сообщили, что сообщение о налете на бистро проверяется.
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