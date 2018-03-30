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На Ставрополье в апреле начнут работать дополнительные гидропосты
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На Ставрополье в апреле начнут работать дополнительные гидропосты 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Пять дополнительных стационарных пунктов наблюдения начнут работать на реках Ставропольского края в апреле. Расширение сети мониторинга позволит более точно прогнозировать паводковую ситуацию в регионе, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.
"Мы добавили пять стационарных пунктов наблюдения на реках. Эти точки были согласованы с главами районов, мы знаем, где боковую приточность могут дать реки. Поэтому с апреля к 26 гидропостам добавятся еще пять", — сказал он.
Как сообщалось, до 2020 года в регионе планируют ввести гидрологическую геоинформационную систему (гидро-ГИС). Для этого количество существующих гидропостов необходимо увеличивать как минимум вдвое. «Весь край охвачен [гидропостами], но для того, чтобы картина была полной, необходимо расширение. Мы не просто должны наблюдать, итогом должен стать прогноз, где будут данные о превышении уровня воды, куда может попасть вода, где есть необходимость в эвакуации населения, и какие силы нужно привлекать», — отметил министр.
Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, привел к подтоплению жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповский и Кочубеевском районах. 570 из них признали аварийными, а их жильцы получили право на поддержку в виде государственного жилищного сертификата.
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