На Ставрополье в апреле начнут работать дополнительные гидропосты

СТАВРОПОЛЬ , 30 марта. / ТАСС /. Пять дополнительных стационарных пунктов наблюдения начнут работать на реках Ставропольского края в апреле. Расширение сети мониторинга позволит более точно прогнозировать паводковую ситуацию в регионе, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов

"Мы добавили пять стационарных пунктов наблюдения на реках. Эти точки были согласованы с главами районов, мы знаем, где боковую приточность могут дать реки. Поэтому с апреля к 26 гидропостам добавятся еще пять", — сказал он.

Как сообщалось, до 2020 года в регионе планируют ввести гидрологическую геоинформационную систему (гидро-ГИС). Для этого количество существующих гидропостов необходимо увеличивать как минимум вдвое. «Весь край охвачен [гидропостами], но для того, чтобы картина была полной, необходимо расширение. Мы не просто должны наблюдать, итогом должен стать прогноз, где будут данные о превышении уровня воды, куда может попасть вода, где есть необходимость в эвакуации населения, и какие силы нужно привлекать», — отметил министр.