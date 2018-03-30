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Минэкологии Подмосковья нашло нарушения в ходе проверки ООО «Ядрово»
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Минэкологии Подмосковья нашло нарушения в ходе проверки ООО «Ядрово» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Внеплановая проверка в отношении ООО «Ядрово» проходит в Подмосковье, акт будет вручен полигону в понедельник, в данный момент выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«По обращениям граждан на сегодняшний день уже проводится внеплановая проверка в отношении ООО «Ядрово», согласованная областной прокуратурой. На этой неделе мы завершаем все проверочные мероприятия и к понедельнику будем готовы составить и вручить полигону акт проверки. Уже сейчас можно сказать, что выявлен ряд серьезных нарушений, как в эксплуатации полигона, так и по соблюдению технической документации. На следующей неделе начнем процедуру привлечения к административной ответственности», — заявил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, слова которого приводятся в сообщении.
Также 30 марта проводились взятия проб воды и почвы в районе полигона «Ядрово». «Проверка была с участием активистов, приглашали представителей инициативной группы. Далее будет проходить анализ этих проб, рассчитываем к концу следующей недели получить итоговые результаты. Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО „Ядрово“, — отметил П. Кириллов.
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