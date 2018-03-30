Эксперт назвала условия для увеличения продолжительности жизни в России

Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова в разговоре с RT поделилась мнением о факторах, влияющих на продолжительность жизни, которая, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, к 2024 году должна увеличиться до 76 лет. «Эти цели ставятся не просто так. В последнее время у нас сформировалась тенденция к росту продолжительности жизни, выявлены все влияющие на это факторы. Если мы будем устранять помехи и следовать по способствующим росту направлениям, то этот прогноз вполне реален», — сказала она.

Эксперт также уточнила, какие именно факторы являются основополагающими для роста продолжительности жизни.

«Тут в равной степени важна и организация общественного здравоохранения и стремление самих людей долго прожить. В демографии есть такое понятие, как самосохранительное поведение. Если у людей оно осознанное и они следят за своим здоровьем, ликвидируют вредные привычки, то это и способствует продолжительности жизни. То есть, с одной стороны сами люди должны быть на это нацелены, а с другой необходим отклик со стороны общественного здравоохранения. И, конечно, в стране должен быть определенный уровень экономического развития», — подытожила Русанова.