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Эксперт назвала условия для увеличения продолжительности жизни в России
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Эксперт назвала условия для увеличения продолжительности жизни в России 

RT на русском 1 час назад
Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова в разговоре с RT поделилась мнением о факторах, влияющих на продолжительность жизни, которая, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, к 2024 году должна увеличиться до 76 лет. «Эти цели ставятся не просто так. В последнее время у нас сформировалась тенденция к росту продолжительности жизни, выявлены все влияющие на это факторы. Если мы будем устранять помехи и следовать по способствующим росту направлениям, то этот прогноз вполне реален», — сказала она.
Эксперт также уточнила, какие именно факторы являются основополагающими для роста продолжительности жизни.
«Тут в равной степени важна и организация общественного здравоохранения и стремление самих людей долго прожить. В демографии есть такое понятие, как самосохранительное поведение. Если у людей оно осознанное и они следят за своим здоровьем, ликвидируют вредные привычки, то это и способствует продолжительности жизни. То есть, с одной стороны сами люди должны быть на это нацелены, а с другой необходим отклик со стороны общественного здравоохранения. И, конечно, в стране должен быть определенный уровень экономического развития», — подытожила Русанова.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала одной из задач ведомства увеличение продолжительности жизни россиян до 76 лет к 2024 году. Также, по словам министра, к 2030 году продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет.
RT на русском: последние новости
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