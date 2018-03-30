Минстрой намерен получить полномочия по регулированию похоронного бизнеса

Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект постановления правительства о наделении Минстроя полномочиями по правовому регулированию в сфере похоронного дела, указано в материалах министерства. В настоящее время документ проходит процедуру согласования.

«Минстроем России подготовлен и подходит процедуру согласования проект постановления правительства «О внесении изменений в положение о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» о наделении Минстроя России полномочиями по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере похоронного дела», — отмечается в материалах.

Ранее RNS [выяснило] (https://rns.online/consumer-market/Rassledovanie-RNS-kto-kak-i-skolko-zarabativaet-na-rinke-ritualnih-uslug-Rossii-2016-05-30/), что оборот российского рынка похоронных услуг, по официальным данным, составляет 50 млрд рублей в год. Еще 200–250 млрд рублей находятся за балансом. На рынке работают почти 20 тыс. фирм и ИП, связи между которыми по официальным базам данных в основном не прослеживаются. Но участники рынка признают существование «тех или иных агломераций».

О том, что министр строительства и ЖКХ Михаил Мень обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой наделить Минстрой полномочиями по регулированию похоронного рынка, в 2014 году сообщал «Коммерсант». Медведев предложение одобрил, указывало издание со ссылкой на представителя одной из специализированных компаний.

В настоящее время также разработан законопроект о похоронном деле. Согласно документу регулирование отрасли с муниципального уровня частично переходит на федеральный и региональный. Чтобы усилить контроль за похоронными агентами, предлагается ввести требование о заключении юридическим лицом, занимающимся данным бизнесом, соглашения с уполномоченным органом субъекта РФ . Оказывать похоронные услуги физлица не смогут, следует из предложений министерства. Кроме того, вводится понятие «частных кладбищ» и регулирование вероисповедальных участков, сформулированы положения о создании семейных (родовых) захоронений. Чтобы уменьшить количество «бесхозных» кладбищ, определить ответственных за захоронения и облегчить поиск могил родственников, предполагается создание реестра мест захоронений и кладбищ.

Документ разграничивает ритуальные, медицинские и религиозные услуги, что должно исключить злоупотребления и навязывания родственникам услуг, не свойственных медицинским учреждениям — например, подготовка тел умерших к захоронению (бальзамирование, облачение и т.п.).