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Инвалидам сообщат о сроках поставки протезов
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Инвалидам сообщат о сроках поставки протезов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минтруд России подготовил проект приказа, предусматривающий информирование инвалидов о сроках поставки протезов. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
Предлагается внести изменения в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Проектом приказа предусмотрено обязательное информирование заявителей о сроках, необходимых для заключения государственных контрактов (при их отсутствии на момент обращения заявителей за получением ТСР (изделий) в региональные отделения Фонда) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Данная мера будет способствовать повышению информированности инвалидов (ветеранов) о реальных сроках ожидания до момента заключения государственных контрактов и выдачи им соответствующих документов.
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