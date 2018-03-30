Инвалидам сообщат о сроках поставки протезов

Минтруд России подготовил проект приказа, предусматривающий информирование инвалидов о сроках поставки протезов. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Предлагается внести изменения в Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Проектом приказа предусмотрено обязательное информирование заявителей о сроках, необходимых для заключения государственных контрактов (при их отсутствии на момент обращения заявителей за получением ТСР (изделий) в региональные отделения Фонда) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данная мера будет способствовать повышению информированности инвалидов (ветеранов) о реальных сроках ожидания до момента заключения государственных контрактов и выдачи им соответствующих документов.