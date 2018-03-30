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Фасад усадьбы Пальцевой отреставрируют к июню 2018 года
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Фасад усадьбы Пальцевой отреставрируют к июню 2018 года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фасад усадьбы Пальцевой, где ныне располагается «Русский музей фотографии», в Нижнем Новгороде отремонтируют к июню 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Выбор подрядчика для ремонта объекта культурного наследия продлится до 2 апреля. Исполнитель работ будет определен на электронном аукционе.
Стоимость контракта составляет 899,6 тысяч рублей. Денежные средства выделят из бюджета Нижнего Новгорода.
Доходный дом купчихи А. Я. Пальцевой находится по адресу Пискунова, 9а.
Напомним, капремонт фасада театра кукол планируется провести за 2,7 млн рублей в Нижнем Новгороде.
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