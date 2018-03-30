В Кирове раздавили 2,5 тонны санкционных яблок, груш и томатов

Сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора проверили плодоовощную базу на улице Комсомольской и обнаружили там более 2,5 тонн санкционных овощей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, три организации и один индивидуальный предприниматель продавали груши и яблоки из Литвы Польши , турецкие томаты и литовские шампиньоны.

«Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 2502,4 кг был изъят и в тот же день уничтожен установленным порядком», — пояснили в транспортной прокуратуре.

В отношении организаций и индивидуального предпринимателя сейчас проводят проверку. Также прокуратура устанавливает каналы поставки запрещённой продукции в Россию

Фото — Кировская транспортная прокуратура