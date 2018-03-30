В Кирове раздавили 2,5 тонны санкционных яблок, груш и томатов 

Сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора проверили плодоовощную базу на улице Комсомольской и обнаружили там более 2,5 тонн санкционных овощей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, три организации и один индивидуальный предприниматель продавали груши и яблоки из Литвы и Польши, турецкие томаты и литовские шампиньоны.
«Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 2502,4 кг был изъят и в тот же день уничтожен установленным порядком», — пояснили в транспортной прокуратуре.
В отношении организаций и индивидуального предпринимателя сейчас проводят проверку. Также прокуратура устанавливает каналы поставки запрещённой продукции в Россию.
Фото — Кировская транспортная прокуратура