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Малоимущим семьям выслали по домам Кизляра благотворительную помощь
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Малоимущим семьям выслали по домам Кизляра благотворительную помощь 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Малоимущим семьям выслали по домам Кизляра благотворительную помощьСотрудники зала «Истории Нижне-Терского казачества» — одного из филиалов музея современной истории вместе с координаторами Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк по РД» Эльдара Кадиева организовали благотворительную акцию в Кизляре, которая завершилась 30 марта.
В результате акции собраны игрушки, одежда, а также школьные принадлежности для малоимущих семей. Собранные вещи разосланы по адресам нуждающихся жителей Кизляра.
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