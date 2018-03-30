Малоимущим семьям выслали по домам Кизляра благотворительную помощь

Малоимущим семьям выслали по домам Кизляра благотворительную помощьСотрудники зала «Истории Нижне-Терского казачества» — одного из филиалов музея современной истории вместе с координаторами Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк по РД» Эльдара Кадиева организовали благотворительную акцию в Кизляре, которая завершилась 30 марта.

В результате акции собраны игрушки, одежда, а также школьные принадлежности для малоимущих семей. Собранные вещи разосланы по адресам нуждающихся жителей Кизляра.