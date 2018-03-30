«Хуже, чем „холодная война“: эксперты предсказали исход конфронтации Россия-Запад

Как России вести себя в «штормовую погоду» международной политики

Инцидент в Солсбери и последовавшая за ним массовая высылка российских дипломатов заставили заговорить даже не о «холодной войне», а о «ледяной». Эксперты, собравшиеся в стенах «КВ» на круглом столе, пришли к выводу, что новый период конфронтации между Россией и Западом отличается от первой «холодной войны», но в худшую сторону. Система диалога и последние остатки доверия «порушены полностью». Сложившаяся неопределенность создает опасность военного развития событий, которому будет предшествовать гонка вооружений. Как в такой ситуации вести себя нашей стране?

Эксперты согласились, что новая «холодная война» находится в самом разгаре. Как подчеркнул директор Института США и Канады РАН Валерий ГАРБУЗОВ , нынешний период конфронтации отличается в худшую сторону от модели советских отношений. «В силу того, что практически отсутствует диалог между элитами, особенно американской и российской, не выработан механизм этой конфронтации, правил поведения, — отметил эксперт. — Поэтому море международной политики сейчас так и „штормит“.

»Раньше у нас была мощная подушка безопасности в виде стран Организации Варшавского договора. Сейчас все наши партнеры превратились в противников», — добавил член Совета по внешней и оборонной политике Александр МИХАЙЛОВ

В этих условиях, подчеркнули участники круглого стола, самое главное для России — сохранять спокойствие и воздерживаться от резких шагов. «Ни в коем случае нельзя ориентироваться на разрыв дипломатических отношений, — заявил Валерий Гарбузов, — Это делается мгновенно. А восстанавливаются они не годы, а десятилетия. Такие призывы безответственны».

На круглом столе была затронута и тема намечающейся гонки вооружений. США увеличивают свой военный бюджет, Россия отвечает показательной демонстрацией новых видов оружия. Куда все это может завести? Собравшиеся признали, что, учитывая несоизмеримость военных бюджетов, соревноваться с Америкой на этом поле бесполезно.

Однако как считает сенатор Андрей Климов, перед Россией стоит принципиально иная задача: не экспортировать свое влияние по всему миру, как это делают США, а обеспечивать безопасность своих граждан и создавать условия для роста их благосостояния. А для выполнения этих задач сил и средств у России достаточно. Гораздо большее внимание, по мнению сенатора, нужно обратить на попытки Америки влиять на настроения россиян. „Меня больше пугает не так называемая гонка вооружений, а то, что мы совершим некие ошибки и не сделаем очень мощную прививку от всей этой заразы“, — подчеркнул политик.

Со своей стороны, Александр Михайлов считает, что „влиять на наше общество со стороны Запада в целом почти невозможно. Мы сами способны к саморазрушению так, как не способно ЦРУ “. Поэтому внимание нужно обращать на внутренние проблемы, а что касается отношений с остальным миром, то в этом деле России сможет помочь „народная дипломатия“. Раз диалог на высшем уровне невозможен, необходимо вспомнить о практике Советского Союза по поддержанию контактов на уровне культурного, научного и гражданского сотрудничества. К сожалению, признали эксперты, Россия пока упускает эту возможность.