Частных детективов обяжут проходить дактилоскопию 

Экземпляр носителя с дактилоскопической информацией, полученной Росгвардией от граждан, претендующих на получение лицензии на частную детективную деятельность, направляется в органы внутренних дел в установленном законом порядке.
Соответствующие поправки в Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, предложили специалисты Росгвардии.
В пояснительной записке к документу, размещённому на федеральном портале проектов нормативной информации, сказано, что инициатива обусловлена необходимостью уточнить круг субъектов, в отношении которых Росгвардия предоставляет полиции носители с дактилоскопической информацией.
Реализация указанного постановления, указывают авторы предложения, не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.