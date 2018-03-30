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Частных детективов обяжут проходить дактилоскопию
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Частных детективов обяжут проходить дактилоскопию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Экземпляр носителя с дактилоскопической информацией, полученной Росгвардией от граждан, претендующих на получение лицензии на частную детективную деятельность, направляется в органы внутренних дел в установленном законом порядке.
Соответствующие поправки в Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, предложили специалисты Росгвардии.
В пояснительной записке к документу, размещённому на федеральном портале проектов нормативной информации, сказано, что инициатива обусловлена необходимостью уточнить круг субъектов, в отношении которых Росгвардия предоставляет полиции носители с дактилоскопической информацией.
Реализация указанного постановления, указывают авторы предложения, не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.
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