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Все члены Совета Федерации сдали декларации о доходах и расходах
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Все члены Совета Федерации сдали декларации о доходах и расходах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Все сенаторы по состоянию на 30 марта предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах, сообщил журналистам в пятницу вице-спикер СФ, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений имущественного характера Юрий Воробьев.
"Все члены Совета Федерации предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах парламентариев и членов их семей", — сказал Воробьев.
В соответствии с законодательством РФ, госслужащие и приравненные к ним лица ежегодно до 1 апреля должны подавать декларации.
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