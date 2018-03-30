Все члены Совета Федерации сдали декларации о доходах и расходах 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Все сенаторы по состоянию на 30 марта предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах, сообщил журналистам в пятницу вице-спикер СФ, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений имущественного характера Юрий Воробьев.
"Все члены Совета Федерации предоставили декларации со сведениями о доходах и расходах парламентариев и членов их семей", — сказал Воробьев.
В соответствии с законодательством РФ, госслужащие и приравненные к ним лица ежегодно до 1 апреля должны подавать декларации.