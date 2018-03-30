В ОЗХО согласились назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля 

Внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении нервно-паралитическим агентом в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии планируется провести 4 апреля по предложению России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.
«Заседание Исполнительного совета ОЗХО, как ожидается, будет назначено на 4 апреля», — говорится в заявлении.
29 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила созвать 4 апреля сессию Исполнительного совета ОЗХО для обсуждения дела Скрипаля.