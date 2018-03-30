В Сочи пропала 15-летняя девушка

Несовершеннолетняя ушла из съемной квартиры. О её местонахождении ничего не известно. Девушка объявлена в розыск.

Екатерина заикается.

В день исчезновения она была одета в черную футболку с белой надписью, темные короткие шорты и белую спортивную обувь.

— Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8— (862)-263-85-92, 8— (862)-263-85-97 или 102 — Добавил дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.