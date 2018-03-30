В Сочи пропала 15-летняя девушка 

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Девушка 2002 года рождения является Уроженкой Ростовской области. Она проживала в Адлерском районе города Сочи.
Несовершеннолетняя ушла из съемной квартиры. О её местонахождении ничего не известно. Девушка объявлена в розыск.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю распространяет ориентировку следующего содержания: рост 155-160 см., волосы прямые крашеные в светлый тон, глаза голубые.
Екатерина заикается.
В день исчезновения она была одета в черную футболку с белой надписью, темные короткие шорты и белую спортивную обувь.
— Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8— (862)-263-85-92, 8— (862)-263-85-97 или 102 — Добавил дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.