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В Сочи пропала 15-летняя девушка
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В Сочи пропала 15-летняя девушка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Девушка 2002 года рождения является Уроженкой Ростовской области. Она проживала в Адлерском районе города Сочи.
Несовершеннолетняя ушла из съемной квартиры. О её местонахождении ничего не известно. Девушка объявлена в розыск.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю распространяет ориентировку следующего содержания: рост 155-160 см., волосы прямые крашеные в светлый тон, глаза голубые.
Екатерина заикается.
В день исчезновения она была одета в черную футболку с белой надписью, темные короткие шорты и белую спортивную обувь.
— Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8— (862)-263-85-92, 8— (862)-263-85-97 или 102 — Добавил дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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